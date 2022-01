Rosato (Italia Viva): "Sul Quirinale nessuno ponga veti e nomi preconfezionati"

globalist

4 Gennaio 2022

Al momento è un rebus: Berlusconi ci spera perché nel guazzabuglio parlamentare 50 voti tra parlamentari che temono di perdere il seggio o che potrebbero essere sensibili a promesse si trovano.

Ma non è così scontato.

“La maggioranza di questo governo è anomala, questo rende le cose da una parte molto più complicate, dall’altra l’autorevolezza del premier Draghi riesce a tenere insieme queste forze così eterogenee. Non c’è un altro che possa fare questo mestiere oltre a Draghi. La fase che stiamo vivendo oggi è irripetibile con un’altra persona che non sia Mario Draghi”.

Così Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia viva, ai microfoni di Radio Cusano Campus.

“Vedremo cosa succederà in Parlamento sull’elezione del Presidente della Repubblica, – aggiunge Rosato – c’è la necessità di avere una maggioranza larga, quindi penso che l’equilibrio che i partiti dovranno assumere sia quello di trovare modalità di dialogo efficaci per non dilaniare l`Italia”.

“Credo sia sbagliatissimo tirare il Presidente Mattarella per la giacchetta come sta facendo qualcuno, ha detto delle parole chiare e non è certo con un’assemblea dei senatori del M5S che si possa fargli cambiare idea. Berlusconi? Bisogna riuscire ad andare ai tavoli di discussioni capaci di sostenere più tesi e più candidature, questo vale per tutti, – continua Rosato – è un elemento che ognuno dovrà portare nel suo bagaglio di trattativa, non esiste la trattativa su un solo nome. Io penso che nessuno possa arrivare con un nome preconfezionato, perché si tratta di una trattativa che deve mettere insieme partiti molto eterogenei, bisogna evitare veti e nomi preconfezionati”.