Rosato nella bufera per le condoglianze alla famiglia Almirante, la replica: “Si trova sempre il modo per fare polemica”

26 Aprile 2022 - 16.02

Bufera social per il Vicepresidente della Camera Ettore Rosato per un post di condoglianze per Assunta Almirante, vedova del gerarca fascista Giorgio Almirante scomparsa ieri all’età di 100 anni.

Rosato ha espresso le condoglianze su Twitter, scrivendo: “Con Assunta Almirante scompare una testimone di rilievo dell’eredità morale e politica del marito Giorgio Almirante e del Movimento Sociale Italiano. Una donna dalla grande intelligenza e lucidità, rispettata anche dagli avversari politici”.

La reazione di twitter è stata molto forte, con accuse di fascismo rivolte proprio a Rosato, che ha risposto con un secondo post: “Ma qualcuno pensa davvero che sono diventato estimatore politico di Almirante e non che fosse un tweet di condoglianze? Mi sembrava abbastanza ovvio, ma vedo che si trova sempre modo di polemizzare… Lo preciso per quelli che in buona fede avessero frainteso”