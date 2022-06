Rosato (Italia Viva): "Entrare in un campo largo con il Movimento 5 stelle è per noi impossibile"

globalist

15 Giugno 2022 - 11.36

Un centro riformista ma alleato con chi? Che vada a dare manforte alla destra come a Genova e in altri posti o che sia ancorato ad un campo democratico?

La sensazione è che sia Calenda che Renzi guarderanno a destra o a sinistra a seconda della convenienza del momento.

«Il Pd dice noi siamo il primo partito e con generosità apriamo a tutti´? La cosiddetta generosità del Pd è un argomento su cui possiamo scrivere un libro. Quel che è certo è che entrare in un campo largo con i 5 stelle è per noi impossibile. Non poniamo veti, ma i fatti parlano chiaro, eravamo nel Conte II insieme e a quel governo abbiamo staccato la spina per una totale incompatibilità politica, la pensiamo diversamente su tutto, dalla giustizia al fisco, dalle infrastrutture al reddito di cittadinanza. Che senso avrebbe far parte di un campo largo che non è in grado di governare?».

Lo ha detto il presidente di Italia viva Ettore Rosato ad Agorà Estate.