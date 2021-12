Cacciari: "Berlusconi al Quirinale? Una barzelletta. I miei preferiti sono..."

globalist

30 Dicembre 2021

di Antonello Sette

Cacciari, buongiorno. Ho letto che emigra, se fanno Pierferdinando Casini Presidente della Repubblica…

Era una battuta, spiega a SprayNews l’ex Sindaco di Venezia. Vero è che come Presidente della Repubblica si potrebbe pensare a una personalità di maggior rilievo.

Ragionando in positivo, quale è il suo Presidente della Repubblica ideale?

Non ne ho. Ci vorrebbe uno che denunci con chiarezza la situazione incredibile in cui siamo. Con un Parlamento svuotato di ogni autorevolezza, con il parallelo svuotamento di ogni potere decentrato, con il crollo dei corpi intermedi e con uno stato di emergenza prorogato sine die. Mi auguro un Presidente della Repubblica, che si renda conto sino in fondo della gravità della situazione, in cui versa la democrazia in questo Paese.

L’identikit del Presidente che vorrebbe Massimo Cacciari è perfetto, ma quale è la persona in carne e ossa, che più gli si avvicina?

Per conoscenza della situazione, per consapevolezza, cultura e, soprattutto, perché se ne intendono di diritto costituzionale, potrebbero andare bene Marta Cartabia o Giuliano Amato.

Silvio Berlusconi?

Sono barzellette. È evidente che Berlusconi non ha nessuna chance.

Lei ha parlato di una situazione italiana incredibile, di una democrazia alla deriva. Ha saputo che la legge di bilancio, che dovrebbe essere la legge più importante dell’anno, è stata approvata, più che con un voto di fiducia, sulla fiducia che si deve al premier principe, senza un briciolo di discussione parlamentare?

Tutto viene approvato senza discussione. La parte economica e finanziaria è totalmente a disposizione di Draghi. I partiti non esistono più. Il Parlamento tantomeno.

Scusi se insisto, leggo e rileggo che Berlusconi è convinto di farcela…

Auguri.

Sarebbe una iattura?

Non sto a discutere di ipotesi irrealistiche. Sarebbe come se lei mi invitasse a commentare una mia eventuale elezione. Non si può discutere di assurdità.

Mario Draghi è meglio al Quirinale o a Palazzo Chigi?

A Palazzo Chigi.

Auguri per il nuovo anno Ne abbiamo, a quanto anche lei ha detto, bisogno.

Auguri anche a lei. Buon anno.