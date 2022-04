Cacciari e le polemiche sull'Anpi: "Fessaggini locali che valgono meno di zero"

globalist

21 Aprile 2022 - 15.03

Nelle ultime settimane all’Anpi è stato detto di tutto, in merito alle posizioni espresse sull’invio di armi in Ucraina. L’ultima critica è arrivata dal vignettista Sergio Staino che ha accusato il presidente Gianfranco Pagliarulo di utilizzare l’associazione dei partigiani come una struttura di partito.

La polemica non vale nemmeno una risposta secondo Massimo Cacciari. Interpellato dall’Adnkronos, il filosofo ed ex sindaco di Venezia sostiene infatti che, in questa difficile fase, «queste fessaggini locali valgono meno che zero. Non ho neanche la lingua per parlare di stupidaggini simili».a