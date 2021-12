Rotta (Pd) "Al Quirinale una personalità condivisa ma a destra sono bloccati su Berlusconi"

globalist

28 Dicembre 2021

Preroll

Chi sarà il successore di Mattarella? Tanti non vogliono Draghi perché potrebbe finire la legislatura. Oppure perché – come a destra – sperano nel colpo gobbo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ma il problema è quello di affrontare adesso la pandemia e utilizzare al meglio le risorse del Pnrr ma anche quella di avere una guida autorevole nei prossimi sette anni.

Middle placement Mobile

“Attualmente per il Quirinale non mi pare ci sia nessun regista. Salvini ha molti problemi in casa sua con il centrodestra unito solo sulla carta ma bloccato sulla candidatura Berlusconi che è oggettivamente divisiva e molto lontana dal profilo che dovrebbe avere il futuro presidente. Ma Salvini ha anche molti problemi nella Lega, divisa tra chi vorrebbe continuare l’esperienza di governo ed è molto vicina a Draghi e chi vorrebbe tornare alla lotta magari andando ad elezioni. Il centrodestra ha i voti solo sulla carta e anche Renzi dovrà decidere presto se guardare da quella parte o dialogare anche con il centrosinistra. Noi siamo convinti che si debbano tenere insieme due cose: avere un presidente con un profilo alto, autorevole, europeista, difensore dei valori della Costituzione a garante del Paese nel mondo e dare continuità alla legislatura perché abbiamo ancora molte sfide decisive che ci aspettano. Il presidente andrebbe eletto con un metodo condiviso e tenendo a mente la necessità di tenere salde le istituzioni in uno snodo molto complicato e in una congiuntura così complessa”.

Dynamic 1

Lo ha detto Alessia Rotta, deputata Pd e presidente della commissione Ambiente, all’Aria che tira su La7.