Fratoianni: "Carola Rackete è innocente, Salvini rispetti la legge e si faccia un esame di coscienza"

24 Dicembre 2021

Come ricorda Nicola Fratoianni, “due anni fa quando eravamo al fianco di Carola Rackete che con Sea Watch aveva salvato decine di esseri umani, Matteo Salvini si era premurato di scatenarci sui social l’odio e gli insulti dei suoi fan, una montagna di insulti e minacce. Oggi, che la giustizia italiana ha riconosciuto che Carola ha semplicemente rispettato la legge, Salvini dovrebbe smetterla con la sua propaganda sgradevole.”

Fratoianni si riferisce ai gravi insulti ricevuti da Sinistra Italiana riguardo al processo a Carola Rackete, capitana della Sea Watch che il 29 giugno 2019 forzò l’ingresso al porto di Lampedusa e che ieri è stata prosciolta da tutte le accuse.

Fratoianni fa riferimento a questo tweet di Salvini, comparso nelle ultime ore:

++ 🔴 IN SALENTO ARRIVATI 147 MIGRANTI A BORDO DI UN VELIERO ++ pic.twitter.com/z3oaIJ7Srd — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) December 24, 2021

“Le Ong, contrariamente a quello che lui dice – prosegue il leader di SI – non sono pirati piuttosto pensi ai suoi esponenti locali come il segretario provinciale di Brescia che pare abbia trasformato dei suoi appartamenti in dormitori illegali per cinesi. E quando ironizza dei velieri che ha visto sulla playmobil pensi piuttosto a quei bambini soli e disperati che si ritrovano su barche di fortuna in mezzo al Mediterraneo.”

“Ma almeno a Natale – conclude Fratoianni – Salvini non si potrebbe guardare allo specchio per farsi un esame di coscienza?”