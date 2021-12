Carola Rackete prosciolta, Cecilia Strada: "Se cercavate i fuorilegge, non stavano sulle navi di soccorso"

globalist

23 Dicembre 2021

Carola Rackete è stata definitivamente prosciolta dall’accusa di resistenza a pubblico ufficiale: la capitana della nave Sea Watch, che il 29 giugno del 2019 è entrata forzatamente nel porto di Lampedusa, con un presunto speronamento della nave della Guardia di Finanza, è stata indicata come criminale ‘comunistella’ da Matteo Salvini, all’epoca dei fatti Ministro dell’Interno.

Una grande soddisfazione per tutte le forze sinceramente democratiche e per tutti coloro che hanno visto, fin dall’inizio, nelle accuse della Lega una infamante macchina di propaganda. Esprime grande soddisfazione ace Cecilia Strada, che scrive su Twitter: “Il gioco era: nega il porto, aspetta che la nave finisca inevitabilmente in emergenza, poi denunciala quando entra. Un gioco sulla pelle della gente e delle navi. Indovina? Un’altra sentenza sul caso #CarolaRackete. Se cercate i fuorilegge, non stanno sulle navi di soccorso”