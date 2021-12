Fratoianni: "La norma sulle delocalizzazioni è una presa in giro ai danni dei lavoratori"

globalist

22 Dicembre 2021

Il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha commentato negativamente la norma sulle delocalizzazioni approvata ieri in Commissione Bilancio del Senato, definendola “una grande presa in giro ai danni dei lavoratori. Non serve a prevenire o impedire alcuna delocalizzazione. Licenziare diventa così una mera questione di soldi e bon ton”.

“Con un minimo aumento delle indennità passa il messaggio che i licenziamenti te li puoi comprare. Puoi delocalizzare come e quando vuoi, però con educazione e pagando un po’ di più per i licenziamenti.

Potevano scegliere, e ascoltare lavoratori e lavoratrici. Invece hanno fatto dell’Italia terra di conquista per le multinazionali”.

“Posso comprendere le compatibilità con lo schema del governo quando si è in maggioranza, ma dovrebbero esserci temi su cui segnare una differenza. Pd, M5s e Articolo1 avrebbero dovuto alzare la voce – conclude Fratoianni – per i diritti dei lavoratori e per il futuro. Un’occasione persa”.