Tajani: "Non è vero che Berlusconi non si fida degli alleati per la corsa al Colle e..."

18 Dicembre 2021

La strategia della destra è chiara: Draghi a Palazzo Chigi nella speranza di poter mettere una loro pedina al Quirinale. E su tutti c’è l’incognita dell’impresentabile Berlusconi che una destra come quella che abbiamo potrebbe tranquillamente portare al Quirinale vista la sfacciataggine che notoriamente hanno.

“Mai sentito Berlusconi pronunciare una frase del genere. Non c’è neanche una sua candidatura quindi… è veramente inverosimile ciò che è stato detto”.

Così il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, intervistato dal Giornale Radio Rai, entra nel dibattito sul Quirinale smentendo le voci secondo cui Berlusconi non si fiderebbe dei suoi alleati per la corsa al colle. “Invece qualora Berlusconi accettasse di scendere in campo, il centrodestra compatto come è sempre stato lo sosterrebbe – confida Tajani – su questo noi non abbiamo alcun dubbio”.

Il nome di Berlusconi non sarebbe un impedimento sulla via di un’intesa larga per il Quirinale? “Assolutamente no. Anche noi – risponde l’esponente azzurro, secondo la sintesi delle sue parole diffusa dalla testata radiofonica del servizio pubblico – vediamo un presidente della Repubblica eletto con il maggior numero possibile di consensi. Ma i veti sono assolutamente inaccettabili. Un presidente della repubblica una volta divenuto tale abbandonerebbe la veste di capo di partito e sarebbe il garante della costituzione e dell’unità nazionale”.

E alle obiezioni sollevate dal centrosinistra, Tajani ricorda che “c’è il precedente di Giuseppe Saragat che era leader di partito. Quindi la storia di un presidente divisivo non esiste”, conclude il coordinatore di Forza Italia.