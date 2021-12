L'eurodeputato Gozi duro con Meloni dopo gli attacchi a Macron: "Grottesca e sguaiata, non fa gli interessi dell'Italia"

globalist

14 Dicembre 2021

Il deputato europeo di Renew Europe Sandro Gozi, segretario generale del Partito Democratico Europeo, ha aspramente criticato l’attacco di Giorgia Meloni a Emmanuel Macron. La leader di Fratelli d’Italia (che però solo ieri ha lodato Macron perché è andato in visita in Ungheria da Viktor Orban) ha definito Palazzo Chigi come “l’ufficio stampa dell’Eliseo” e Macron come il “regista” della scelta del capo dello Stato da parte del Parlamento in Italia.

“Attaccare in maniera così sguaiata Macron in un momento come questo, alla vigilia della presidenza francese dell’Ue, è il modo peggiore per fare gli interessi dell’Italia” ha dichiarato Gozi, che ha continuato: “Si tratta di affermazioni grottesche e comiche. Tra l’altro Meloni parla così dopo lo storico accordo tra Italia e Francia, siglato da Macron in visita a Roma da Draghi e Mattarella, un accordo che può fare la differenza in Europa, perché indica priorità comuni di grandissimo interesse italiano ed è una scelta di politica europea, non una semplice politica bilaterale tra Francia e Italia”

“Se Meloni ci voleva dimostrare di non essere adatta a portare avanti gli interessi del governo italiano, di essere ‘unfit’, ce l’ha fatta. E in più ha messo in imbarazzo Letta che al massimo è il portavoce di Hidalgo”, conclude Gozi.