Macron e Steinmeier contro Trump: rompe le regole internazionali e trasforma il mondo in una tana di predoni

globalist Modifica articolo

8 Gennaio 2026 - 21.31

ATF

I presidenti di Francia e Germania hanno duramente condannato la politica estera statunitense sotto Donald Trump, affermando rispettivamente che Washington stava «liberandosi dalle regole internazionali» e che il mondo rischiava di trasformarsi in una «tana di predoni».

In dichiarazioni insolite per durezza e apparentemente non coordinate, Emmanuel Macron e Frank-Walter Steinmeier hanno avvertito che l’ordine internazionale basato sulle regole del dopoguerra potrebbe presto disintegrarsi.

«Gli Stati Uniti sono una potenza consolidata, ma che si sta gradualmente allontanando da alcuni dei suoi alleati e rompendo con le regole internazionali che fino a poco tempo fa promuoveva», ha detto Macron al corpo diplomatico francese all’Élysée Palace giovedì.

«Le istituzioni multilaterali funzionano sempre meno efficacemente», ha aggiunto il presidente francese. «Viviamo in un mondo di grandi potenze, con una reale tentazione di dividersi il mondo».

Macron ha sottolineato che la Francia «rifiuta il nuovo colonialismo e il nuovo imperialismo, ma anche il vassallaggio e il vittimismo. Ciò che abbiamo ottenuto per la Francia e per l’Europa è un passo nella giusta direzione: maggiore autonomia strategica, meno dipendenza dagli Stati Uniti e dalla Cina».

Queste osservazioni arrivano mentre i leader europei, divisi tra la necessità di difendere il diritto internazionale e quella di mantenere gli Stati Uniti come partner economico e alleato nella difesa dell’Ucraina e oltre, faticano a concordare una risposta coordinata alle azioni di Washington.

Sebbene nessuno dei due presidenti lo abbia detto direttamente, entrambi erano presumibilmente riferendosi al raid statunitense di fine settimana su Caracas e alla cattura del leader venezuelano Nicolás Maduro, e all’obiettivo dichiarato di Trump di controllare la Groenlandia.

La responsabile della politica estera dell’UE, Kaja Kallas, ha dichiarato giovedì che il blocco sta valutando come reagire se i piani statunitensi di acquisire la Groenlandia si concretizzassero. «I messaggi che riceviamo sono estremamente preoccupanti», ha affermato. «Se si tratta di una minaccia reale… quale sarebbe la nostra risposta?»

Anche gli ambasciatori della NATO a Bruxelles hanno discusso del territorio artico, concordando in linea di principio che l’alleanza deve rafforzare la sicurezza nella regione. «Nessun dramma», ha detto un diplomatico della NATO a Reuters. «Molti concordano sul fatto che la NATO deve accelerare lo sviluppo di una presenza deterrente più forte nella regione».

Non sono stati definiti passi specifici, anche se alcune nazioni hanno suggerito di modellare gli sforzi sulle missioni nella fascia orientale, Baltic Sentry ed Eastern Sentry, che prevedono dispiegamenti multinazionali flessibili e tecnologie avanzate come droni e sensori per monitorare terra e mare.

Steinmeier, parlando mercoledì sera a un simposio a Berlino in occasione del suo 70° compleanno, ha affermato che la democrazia globale è a rischio. L’ex ministro degli Esteri tedesco ha detto che l’invasione russa dell’Ucraina è stata un punto di svolta, ma il comportamento successivo degli Stati Uniti segna una seconda «rottura epocale».

«Si è verificato un deterioramento dei valori da parte del nostro partner più importante, gli Stati Uniti, che hanno contribuito a costruire questo ordine mondiale», ha detto Steinmeier, il cui ruolo è in gran parte cerimoniale. «Si tratta di evitare che il mondo si trasformi in una tana di predoni, dove i più spregiudicati prendono ciò che vogliono».

Secondo Steinmeier, l’erosione dell’ordine mondiale ha già raggiunto uno stadio avanzato. Stati più piccoli e deboli rischiano di diventare completamente indifesi, e intere regioni potrebbero essere trattate come proprietà di poche grandi potenze.

«La politica europea di sicurezza deve essere rivista di conseguenza. Non dobbiamo essere deboli», ha aggiunto, sottolineando che la Germania può avere un ruolo solo se viene presa sul serio anche sul piano militare. «Questo è l’obiettivo che dobbiamo raggiungere».

Macron ha anche evidenziato l’importanza di salvaguardare l’indipendenza accademica e uno «spazio informativo controllato, in cui le opinioni possono circolare liberamente, ma le scelte non sono dettate dagli algoritmi di pochi».

Ha aggiunto che il Digital Markets Act e il Digital Services Act dell’UE – che riguardano concorrenza e moderazione dei contenuti e che gli Stati Uniti hanno criticato come tentativi di «coercizione» delle loro aziende tecnologiche – «devono essere difesi».