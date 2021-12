Quirinale-mercato? Rotondi accenna: "L'elezione di Berlusconi passa per un nuovo gruppo di parlamentari..."

globalist

13 Dicembre 2021

Il centro destra potrebbe spuntarla questa volta ed eleggere un suo candidato alla presidenza della Repubblica, a patto che tutti siano leali e compatti nella votazione e magari con l’aggiunta di un nuovo gruppo parlamentare disposto a fare da stampella.

“Non sono un fan del destra-centro, e non ho risparmiato critiche a Salvini in questi anni. Ma non ho dubbi sulla sua lealtà verso la candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale, e lo stesso vale per Giorgia Meloni.

La grammatica della politica porta il centrodestra alla più granitica unità sulla ipotesi di portare al Colle il suo fondatore. La riuscita dell’operazione non dipende dal centrodestra ma dall’assenso di un nuovo gruppo di parlamentari che compiranno una libera e rispettabile riflessione”.

Così Gianfranco Rotondi ribadisce l’unità del centrodestra sulla ipotesi di candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale.