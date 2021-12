La proposta horror di Tajani: "Berlusconi al Quirinale e Draghi a palazzo Chigi"

globalist

12 Dicembre 2021

Preroll

Allora insistono nel voler proporre per la più alta carica dello Stato un condannato per reati fiscali, sodale di un condannato per fatti di mafia e a sua volta frequentatore di condannati per favoreggiamento della prostituzione perché nelle sue cosiddette cene eleganti gli portavano ragazze non esattamente interessate alla filosofia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

E dopo la proposta horror di Gasparri arriva quella di Tajani.

Middle placement Mobile

“Mi pare che il centrodestra abbia già fatto intendere che sarà unito sulla scelta del presidente della repubblica. Salvini ha detto che senza dubbi che Berlusconi potrebbe essere il candidato del centrodestra e un candidato non solo di bandiera. Il centrodestra è nelle condizioni di far eleggere un presidente che, ovviamente, dal momento in cui salirà al Colle lascerà la veste del centrodestra e diventerà simbolo dell’unità nazionale. Tutti i presidenti della repubblica, tranne Ciampi, erano uomini di partito. Credo che Berlusconi sarebbe uno straordinario presidente della repubblica con Draghi presidente del consiglio. Per me sarebbe la scelta più giusta per il nostro Paese”.

Dynamic 1

Lo dice Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, a Sky Tg24.