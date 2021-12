Marcucci attacca Bettini (che aveva attaccato Renzi: "Pensa a un piccolo cortile, non deve dare pagelle ad altri"

globalist

8 Dicembre 2021

Preroll

Un botta risposta tra un dirigente del con un passato nel Pci, poi Pds e Ds e un dirigente del che fu deputato del partito liberale e poi approdato al Pd come stretto sostenitore di Renzi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Sono nello stesso partito ma è evidente a tutti che i differenti percorsi politici hanno lasciato delle profonde differenze. E la famosa “amalgama’ nel Pd non è mai del tutto riuscita,

Middle placement Mobile

.Così Andrea Marcucci, senatore del Pd ed esponente di Base Riformista, i cosiddetti ex renziani ha attaccato Bettini per la sua ultima intervista nella quale non sembrava avere molta fiducia verso Renzi e altri.

Dynamic 1

“Bettini pensa a un piccolo cortile, non a grande alleanza. I campi larghi non si costruiscono dando le pagelle ai leader ed emanando veti”.

Cosa aveva detto Bettini

Dynamic 2

“Sulla legge elettorale dico: proporzionale, proporzionale e ancora proporzionale. Le difficoltà di costituire una realtà dei cosiddetti riformisti per svolgere un ruolo positivo, mentre oggi svolgono soprattutto un ruolo di incursione negativa nei confronti del Pd e degli altri partiti, impone la scelta del proporzionale. Ognuno deve riconquistare un suo profilo e le alleanze si faranno dopo la campagna elettorale, quando ognuno misurerà la sua forza e le sue proposte programmatiche per l’Italia”.