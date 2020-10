Cascina si libera degli amici dei fascisti e la gente in strada canta Bella Ciao

Dovevano conquistare la Toscana e hanno perso perfino la roccaforte dela sedicente 'pasionaria' sovranista.

Così per festeggiare l'elezione di Michelangelo Betti, nuovo sindaco di Cascina (Pisa), fuori dal comitato elettorale dell'esponente di centrosinistra, decine di persone hanno cantato in strada "Bella ciao".

La soddisfazione del nuovo sindaco

"Non era banale vincere. Siamo partiti nel 2016 e sembrava in salita fino alle elezioni europee del 2019, con la Lega a Cascina da sola che aveva il 34% dei voti. In questi mesi il lavoro fatto ha dato i suoi frutti. Ora forse inizia la fase più difficile, la sfida più grande: amministrare, governare un territorio".

Lo ha detto Michelangelo Betti, nuovo sindaco di centrosinistra a Cascina (Pisa).

La soddisfazione delle sardine

"Michelangelo Betti è il nuovo sindaco di Cascina. L'avevamo detto già settimane fa lanciando l'hashtag 'intoscanaunvisivole', ed oggi ne siamo ancora più consapevoli. La città di Susanna Ceccardi è ora libera dalla propaganda, e finalmente si inizia a fare politica". Così le Sardine, dopo l'esito dei risultati per il sindaco, nel paese della ex prima cittadina e candidata alle scorse regionali toscane, la leghista Susanna Ceccardi.