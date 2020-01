Ora dentro M5s si sbranano: i grillini calabresi chiedono l'espulsione di Morra

Nicola Morra ha dichiarato di non aver votato per il candidato M5s in Calabria e gli attivisti ora chiedono la sua testa

Il deputato Paolo Parentela, coordinatore M5s della campagna per le recenti regionali in Calabria, risponde così a chi chiede del documento con cui un gruppo di attivisti ha domandato i probiviri pentastellati di espellere il senatore Nicola Morra, il quale ha affermato nei giorni scorsi di non aver votato il candidato dei 5 Stelle: "Valuteranno i probiviri cosa fare in merito a questa vicenda. I nostri militanti se la sono presa per le sue dichiarazioni".

"L'ho già detto, non è stato un comportamento corretto quello del senatore, ma non sta a me decidere cosa fare", aggiunge Parentela.