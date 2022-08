Strage di Bologna, Mattarella: "Atto di uomini vili, la verità è un nostro dovere"

globalist

2 Agosto 2022 - 10.26

La “matrice neofascista della strage è stata accertata in sede giudiziaria e passi ulteriori sono stati compiuti per svelare coperture e mandanti per ottemperare alla inderogabile ricerca di quella verità completa che la Repubblica riconosce come proprio dovere”.

Lo ha detto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione dell’anniversario della strage di Bologna del 2 agosto 1980. “Fu un atto di uomini vili, di una disumanità senza uguali, tra i più terribili della storia repubblicana”, ha aggiunto.