Fosse Ardeatine, la scienza sulle tracce degli ultimi ignoti

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24 Marzo 2026 - 13.35 Culture

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A distanza di ottantadue anni da uno dei momenti più bui della storia italiana, il muro del silenzio che avvolge le identità cancellate alle Fosse Ardeatine continua a sgretolarsi grazie alla tenacia della ricerca scientifica. Nel sacrario romano che custodisce le spoglie dei 335 tra civili e militari trucidati nel 1944, l’antropologia forense sta portando avanti una missione che non è solo accademica, ma profondamente civile. Fino a poco tempo fa, dodici lapidi recavano l’incisione “Ignoto”, un vuoto di memoria che l’Università di Firenze, sotto la guida della professoressa Elena Pilli, sta tentando di colmare da oltre sedici anni. Grazie a un minuzioso lavoro di estrazione del DNA degradato e a una sinergia interdisciplinare con le forze dell’ordine e le istituzioni storiche, cinque di quei nomi sono stati recuperati dall’oblio, lasciando oggi ancora sette volti in attesa di una precisa collocazione storica e familiare.

La tragedia delle Fosse Ardeatine rappresenta una ferita insanabile inferta alla città di Roma e all’umanità intera durante l’occupazione tedesca. L’eccidio fu consumato il 24 marzo 1944 come spietata rappresaglia per l’attacco partigiano di via Rasella. Le truppe naziste, seguendo l’ordine di giustiziare dieci italiani per ogni soldato tedesco ucciso, radunarono detenuti politici, ebrei e comuni cittadini, conducendoli nelle cave di pozzolana sulla via Ardeatina. Lì, in un’esecuzione sistematica e brutale, le vittime furono uccise con un colpo alla nuca e le cave vennero successivamente fatte esplodere per occultare l’orrore dei corpi ammassati, rendendo fin da subito estremamente complesso il riconoscimento dei resti.

Oggi, il progetto di ricerca entra in una fase cruciale che richiede un atto di partecipazione collettiva. Elena Pilli, esperta di fama coinvolta in complessi casi giudiziari, ha lanciato un appello accorato affinché i familiari delle vittime e i loro discendenti si facciano avanti. La scienza, per quanto avanzata, necessita del tassello mancante: il confronto genetico. Attraverso la donazione volontaria di un campione biologico e la condivisione di memorie genealogiche, è possibile ricostruire quei legami spezzati dalla violenza bellica. Come sottolineato dalla stessa Pilli, “l’impegno di restituire un nome, un’identità e una storia alle vittime ancora senza nome rappresenta una delle azioni più importanti per riaffermare le ragioni della vita”. È un invito rivolto non solo ai parenti certi, ma a chiunque conservi il sospetto, tramandato nei racconti di famiglia, che un proprio caro possa essere rimasto vittima di quel massacro.

Ogni anno, le massime cariche dello Stato e le associazioni dei familiari si riuniscono nel silenzio delle cave per onorare il sacrificio di chi morì per la libertà. Quest’anno, però, la commemorazione si tinge di una speranza nuova, legata alla possibilità che le prossime cerimonie possano vedere finalmente tutte le lapidi del sacrario completate da un nome e un cognome. Le commemorazioni odierne per l’anniversario della strage non sono solo un momento di raccoglimento istituzionale, ma un monito vivo sulla necessità di non interrompere la ricerca della verità.