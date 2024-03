Pedofilia: condannata a 9 anni una persona che aveva abusato di due minori

globalist Modifica articolo

8 Marzo 2024 - 17.11

ATF

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Tivoli ha condannato alle pena di 9 anni, al netto dello sconto di 1/3 per il rito abbreviato, una persona che aveva abusato di due minori in diversi contesti, in un caso anche durante campo scuola associativo. La Garante dell’infanzia ed adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, era stata ammessa al procedimento quale parte civile. Lo si rende noto in un comunicato in cui viene sottolineato che si tratta di una delle prime volte in Italia.

«La costituzione è funzionale alla vicinanza dell’Ufficio del Garante ai ragazzi ed alle loro famiglie – prosegue la nota – il reato che li vede vittime non è solo violazione della legge penale ma soprattutto violazione delle loro persone e dei loro diritti. Non vi è alcun intento persecutorio verso i carnefici ma solo richiesta di tutela dei minori».

«In tali reati il carnefice è spesso la persona, a volte che presta attività di volontariato, che dovrebbe avere cura dei minori o a cui sono affidati, nei vari contesti aggregativi» viene aggiunto. La Garante nei prossimi giorni emanerà una direttiva per tutte le associazioni che accolgono minori affinché attivino la richiesta del certificato del casellario giudiziale per i volontari che si occupano dei minori, al fine di verificarne – ove necessaria – l’idoneit