Caso Epstein, desecretati i primi 150 nomi della celebre lista: da Clinton al principe Andrea, ma c'è molto altro

4 Gennaio 2024 - 09.13

ATF

Iil caso di Jeffrey Epstein iil milionario condannato per traffico sessuale (anche di minorenni) sulla propria Isola Little St James, entra in una nuova fase. Sono stati infatti desecretate centinaia di pagine di documenti inerenti al processo. In questa prima tranche di rivelazioni ci sono circa 150 nomi, tra cui alcune delle vittime di Epstein e personaggi di spicco nel mondo degli affari, della politica e dei media che frequentavano il milionario e che avevano visitato la sua isola privata.

In una testimonianza figura l’ex presidente democratico Bill Clinton (“a lui piacevano giovani, le ragazze”) e l’ex presidente repubblicano Donald Trump ma senza alcun riferimento a comportamenti illegali, ed è più volte stato tirato in ballo il principe Andrea, della casa reale britannica. Nessuna rivelazione “bomba”, per il momento, solo fatti e nomi già abbondantemente noti. Ma la lista di conoscenti e clienti di Epstein è molto lunga.

Le rivelazioni erano state pianificate e attese a partire da un’ordinanza emessa il 18 dicembre dal giudice di New York Loretta Preska. Questo atto è il risultato di un procedimento per diffamazione nei confronti dell’ex amante e complice di Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell – che dal 2022 sta scontando una condanna a 20 anni di carcere – intentato da una querelante americana nei confronti della coppia, Virginia Giuffre. A dicembre, il giudice Preska aveva parlato di 180 persone – utilizzando numeri e lo pseudonimo “Doe” – e aveva ordinato che le loro identità fossero rese note “pienamente” a inizio gennaio. Secondo il tabloid britannico Daily News, che ha rivelato l’esistenza di questa lista, la denuncia per diffamazione di Virginia Giuffre nei confronti di Ghislaine Maxwell risale al 2016 ed è stata risolta l’anno successivo. Ma il quotidiano Miami Herald ha poi intrapreso un’azione civile per avere accesso al file e indagare sulla rete di Epstein.