La donna trovata morta sulla spiaggia di Is Arenas è una psicologa brasiliana: ipotesi incidente

24 Settembre 2023 - 19.26

Il cadavere di una psicologa brasiliana 45enne, Renata Moraes Rios, è stato trovato sulla spiaggia di Is Arenas (Oristano), tra un campeggio e il mare.. Per il momento l’ipotesi più accreditata è quella della morte per annegamento, ma sarà l’autopsia, in programma martedì, a stabilire le cause del decesso.

La psicologa era in Sardegna per il 9° Convegno internazionale di Ecopsicologia con partecipanti una decina di nazioni di tutto il mondo. La donna, non è ancora ben chiaro a che ora, avrebbe lasciato le amiche al camping per fare da sola un bagno nel mare di Is Arenas, che in quel momento era molto agitato.

La donna potrebbe aver perso l’equilibrio proprio a causa della forza delle onde per poi trovarsi subito in difficoltà a pochi metri dalla riva. Sarà l’esame autoptico a stabilire se effettivamente si è trattato di annegamento, con la corrente che avrebbe poi sospinto il cadavere della donna verso la riva.

L’altra ipotesi è che la psicologa possa essere riuscita a raggiungere l’arenile da sola dopo lo sforzo per salvarsi dalle onde per poi crollare per un malore a poche decine di metri dal camping e quindi dalla possibilità di ricevere i soccorsi.