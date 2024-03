Sardegna, Todde proclamata presidente... anzi no. Il tribunale ribadisce: "Conteggi ancora in corso"

globalist Modifica articolo

18 Marzo 2024 - 18.05

ATF

Piccolo giallo in Sardegna sulla proclamazione ufficiale di Alessandra Todde come nuova presidente della Sardegna. Nel pomeriggio si erano infatti diffuse voci sulla proclamazione della neo governatrice ma è stata direttamente la Corte d’Appello di Cagliari a smentire i rumors.

“In ordine alle notizie diffuse in queste ultime ore relative all’asserita proclamazione del presidente della regione da parte dell’ufficio centrale regionale costituito presso la corte d’appello si comunica che le operazioni di conteggio per l’attribuzione dei seggi su base regionale e circoscrizionale finalizzate alla proclamazione del presidente e dei consiglieri sono tutt’ora in corso. Pertanto il presente comunicato smentisce categoricamente qualsiasi informazione relativa all’avvenuta conclusione delle suindicate operazioni”.

La stessa Alessandra Todde al suo arrivo all’hotel Mistral 2 di Oristano per il primo vertice convocato con tutti gli eletti del campo largo, ha parlato della situazione. «La proclamazione avverrà probabilmente mercoledì mattina, sono i tempi del tribunale, ma sappiamo che il divario è ulteriormente aumentato, per questo oggi sarà una giornata di festa e di lavoro con gli eletti, per correre rispetto ai problemi da affrontare in via prioritaria».