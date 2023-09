Orsa Amarena, il direttore del Parco: "Non era mai stata uccisa una mamma orsa"

globalist Modifica articolo

4 Settembre 2023 - 11.49

La vicenda dell’uccisione dell’orsa Amarena ha riportato la tutela della fauna selvatica al centro del dibattito pubblico. L’uomo che ha sparato all’animale, il 56enne Andrea Leombruni, è attualmente indagato e accusato del reato 544bis del codice penale. Il direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Luciano Sammarone ha parlato della vicenda.

«È la prima volta che affrontiamo una situazione del genere, non era mai stata uccisa una mamma orsa con i cuccioli nella storia del Parco, esiste un protocollo per il recupero dei piccoli, ma non era mai stato attivato, c’è differenza tra il dire e il fare. Ieri abbiamo avvistato un solo cucciolo, stiamo cercando di capire se sia sempre lo stesso oppure sono i due fratelli divisi».