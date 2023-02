Ex Ilva, la denuncia delle famiglie delle vittime: "Lo scudo penale del governo è una condanna a morte"

globalist Modifica articolo

1 Febbraio 2023 - 14.32

Ex Ilva, le famiglie delle vittime lanciano il loro grido di allarme dopo l’ultimo decreto salva Ilva del governo Meloni, che comprende anche uno scudo penale per l’azienda. «Dalla politica italiana, a tutti i livelli, sta per arrivare una nuova condanna a morte, per il futuro, che verrà sottoscritta dal Parlamento entro il 5 marzo».

Lo afferma l’associazione Genitori Tarantini che sta organizzando una nuova manifestazione «in difesa della salute e dell’ambiente». Quanti «chili di sarcoma – attaccano i promotori del movimento – saranno espiantati dai nostri corpi, in questo insopportabile futuro? Non siamo ambientalisti; siamo cittadini italiani da sacrificare», cittadini «usa e getta».