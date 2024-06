Si arricchisce il programma di Medimex 2024

redazione Modifica articolo

3 Giugno 2024 - 17.57 Culture

ATF

Inizia a prendere una sua fisionomia il programma di Medimex 2024, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds (il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura). Sarà in programma dal 19 al 23 giugno a Taranto e i concerti di punta vedranno la partecipazione di The Smile sabato 22 giugno e Pulp e The Jesus and Mary Chain domenica 23 giugno.

Nel programma sono previsti anche due talk. Il primo mercoledì 19 giugno dove il fotografo Bob Gruen, insieme a Luca De Gennaro, racconterà al MarTA la sua mostra su John Lennon (allestita nel museo stesso e visitabile fino al 14 luglio). Presso la sede dell’Università, il 22 giugno alle 19, è previsto un dialogo con i Santi Francesi (duo diventato famoso grazie ad X-Factor e che ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo) moderato da Dario Falcini.

Il Teatro Fusco durante questa edizione vedrà diversi eventi dedicati alla storica rivalità tra i grandi artisti della musica. Giovedì 20 giugno alle 19 si parlerà di una delle rivalità più celebri, sfociata poi in tragedia: la rivalità tra i rapper Notorious B.I.G. & Tupac Shakur con Tormento e Damir Ivic, alle 21 invece la contrapposizione tra Prince e Michael Jackson con Luca de Gennaro e Carlo Massarini. Sempre al Teatro Fusco sabato 22 giugno alle 19 Gino Cataldo parlerà della sfida Beatles vs The Rolling Stones. Domenica 23 giugno, sempre alle 19, cambierà il tenore e si parlerà dell’amicizia tra Lou Reed e David Bowie con Manuel Agnelli e Gino Castaldo.

Venerdì 21 giugno alle ore 21 al teatro Fusco la prima nazionale del film AngelHeaded Hipster. The Songs of Marc Bolan & T.Rex (2022, 99′) con il regista Ethan Silverman presente in sala con Carlo Massarini. Allo Spazioporto tornano infine gli showcase, selezionati attraverso una call pubblica, per presentare i progetti più interessanti della scena world, jazz, indie/pop/rock pugliese e nazionale.