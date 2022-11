Roma, c'è un sospettato per l'omicidio delle tre prostitute

globalist Modifica articolo

19 Novembre 2022 - 10.35

Preroll

C’è un sospettato per i tre assassinii di donne avvenuti a Roma giovedì mattina. In base a quanto si apprende, il cerchio si sta stringendo intorno ad un uomo la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Si tratta di un pregiudicato.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’altro giorno sono state uccise a poca distanza di tempo e a poca distanza i luogo due prostitute cinesi e una prostituta colombiana. Tutte e tre uccise con il coltello.

Middle placement Mobile

La caccia all’autore dei tre omicidi di Roma, nel quartiere Prati, si sta trasformando in una corsa contro il tempo. Il sospettato attualmente in questura, è un romano, avrebbe tra i 45 e i 50 anni, con precedenti penali di droga.

Dynamic 1





All’alba, al momento del blitz, si trovava in un bed & breakfast in via Milazzo, in zona Termini, e all’arrivo degli agenti indossava gli stessi vestiti con i quali compare nelle telecamere di videosorveglianza dei luoghi degli omicidi.