Dignano, frontale su un ponte: tre persone ferite, interviene l'elisoccorso

10 Novembre 2022 - 11.30

A Dignano, in provincia di Udine, un frontale fra due macchine ha provocato il ferimento di tre persone, a causa di un incidente accaduto poco dopo 8 sul ponte tra Dignano (Udine) e Spilimbergo (Pordenone). Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, due vetture ci sono scontrate e, nell’impatto, una persona è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo.

Dopo l’allarme, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto due ambulanze provenienti da San Daniele del Friuli (Udine) e l’elisoccorso. In sinergia con i vigili del fuoco del Distaccamento di Spilimbergo, la persona incastrata è stata liberata e quindi affidata alle cure dell’equipaggio dell’elisoccorso che l’ha trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Altre due persone sono state soccorse e trasportate con le ambulanze all’ospedale di Udine. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita.