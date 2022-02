No Vax, identificati gli autori dei blitz a Udine e Cividale: imbrattavano i muri con la scritta 'VV Guerrieri'

globalist

16 Febbraio 2022 - 15.33

Il Movimento VV (che sta per Voce di lotta non violenta per la libertà e i diritti umani) è un’organizzazione No Vax che ha fatto comparire, dallo scorso dicembre, il simbolo della doppia V fatto con vernice rossa su manufatti e scuole del Comune di Udine (medie “Ellero” e “Fermi”, elementare “Pascoli”, il parcheggio del “terminal studenti”, cavalcavia della tangenziale Nord, muro davanti al dipartimento di Prevenzione) e a Cividale del Friuli.

La Questura di Udine ha fatto sapere che è stato identificato gli autori: si tratta di una coppia di Udine e di un uomo di Cividale. Le indagini si sono concentrate sulle immagini di numerose videocamere, che hanno ripreso la coppia muoversi in auto e imbrattare muri e manufatti, o l’uomo a Cividale fare scritte e abbandonare manifestini inneggianti ai “VV Guerrieri”.

Da qui le perquisizioni domiciliari della Digos di Udine che “permettevano di rinvenire e sequestrare diverso materiale d’interesse riconducibile al movimento ‘VV’: bombolette spray di colore rosso, volantini ed adesivi di diverso formato e dimensioni contenenti il logo del movimento, capi d’abbigliamento utilizzati dagli autori degli imbrattamenti, smartphones e pc”, conclude la nota.

La settimana scorsa, un analogo “raid” notturno con scritte firmate dalla doppia ‘V’ è avvenuto anche su alcune scuole comunali e su un punto vaccinale a Trieste, su cui le forze dell’ordine stanno ancora indagando.