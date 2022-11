La protesta vince: i 212 migranti lasciati a bordo della Geo Barents sono tutti sbarcati

globalist Modifica articolo

8 Novembre 2022 - 21.33

Preroll

La battaglia è stata utile: i 212 migranti che erano rimasti a bordo della nave Geo Barents perché non ritenuti soggetti fragili sono sbarcati al porto di Catania.

OutStream Desktop

Top right Mobile

I medici delegati dal ministero, gli infettivologi e gli psicologi, hanno ritenuto necessario il loro sbarco. Diversi sono stati i casi di scabbia che si sono verificati a bordo della nave, inoltre le condizioni psicologiche dei naufraghi sono risultate sin da subito abbastanza compromesse. “Le autorità sanitarie ci hanno confermato lo sbarco di tutti. Un grande sollievo dopo settimane di attesa”, ha detto il team di Medici Senza Frontiere.

Middle placement Mobile

La soddisfazione di Angelo Bonelli

Dynamic 1

“Quando ieri sono salito sulla nave Geo Barents era evidente che ci trovavamo non solo di fronte ad una situazione sanitaria drammatica, che insieme al senatore Antonio Nicita abbiamo prontamente denunciato, ma ad una strategia politica di comunicazione del ministro Piantedosi e del Governo fatta sulla vita dei naufraghi. In questi minuti dopo ulteriori ispezioni sanitarie da noi sollecitate tutti i naufraghi sono stati fatti scendere dalla nave di medici senza frontiere. Si afferma il diritto internazionale, perlomeno in queste ore.”

Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra