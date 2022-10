Il sindaco di Giaveno colpito brutalmente alla testa da uno sconsciuto: è in gravi condizioni

globalist Modifica articolo

30 Ottobre 2022 - 14.22

Preroll

Il sindaco di Giaveno (Torino), Carlo Giacone, 62 anni, è stato aggredito da uno sconosciuto ed è rimasto ferito in modo grave.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’episodio si è verificato nel centro abitato, in strada, sabato sera poco prima della mezzanotte. Giacone, colpito più volte alla testa con un corpo contundente, è stato portato all’ospedale di Rivoli (Torino). Non risulta in pericolo di vita ma ha riportato diverse fratture craniche. La prognosi è riservata. Stanno indagando i carabinieri.

Middle placement Mobile

Sono stati alcuni passanti ad accorgersi di quanto stava accadendo e le loro urla hanno fatto fuggire il malvivente. Giacone è stato subito soccorso, è cosciente, ma i medici mantengono la prognosi riservata. Intanto i carabinieri di Giaveno hanno avviato le indagini per individuare l’aggressore e il movente dell’episodio.

Dynamic 1

Il vicesindaco: “Non sappiamo perché sia successo” – “Non abbiamo nessuna idea del perché sia successo questo. E’ stato scioccante”, afferma Stefano Olocco, vicesindaco di Giaveno. “Lavoriamo insieme praticamente sette giorni su sette – spiega – e non ho mai avuto alcun sentore. Carlo non mi ha mai manifestato preoccupazioni di sorta. Del resto è una persona aperta al dialogo, al confronto, all’ascolto”.