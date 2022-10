La manifestazione per la Pace si terrà a Roma a metà novembre: ecco i dettagli

globalist Modifica articolo

11 Ottobre 2022 - 10.42

Si terrà a Roma il 12 o il 19 di novembre la grande manifestazione per la pace promossa dalla società civile per chiedere che l’Italia si faccia promotrice di una conferenza internazionale di pace. Questo è l’orientamento emerso dagli incontri che si stanno svolgendo in queste ore tra i rappresentanti del mondo dell’associazionismo a cui hanno partecipato, tra gli altri, Acli e Arci. Come già ampiamente detto, la città deputata ad ospitare il corteo è Roma. La manifestazione dovrà essere assolutamente «apolitica e senza bandiere di partito»

