Prof ucciso nel cortile della scuola, il sindaco di Melito: "È emergenza sicurezza"

28 Settembre 2022 - 22.38

Un caso isolato? Presto per dirlo prché dalle indagini non è ancora emerso nulla ma la sensazione è che lò’omicidio sia maturato in un contesto di violenze.

«Si dice che la notte porti consiglio, ma quella appena trascorsa non ha fatto altro che portarmi a porre altre domande.Ancora una volta la nostra città è stata sconvolta da un gravissimo fatto di cronaca in un momento in cui sembrava poter ritrovare la tanto agognata serenità. L’assassinio di un insegnante all’interno del cortile di una scuola è forse il punto esclamativo su una questione, quella dell’emergenza sicurezza, che sin dal primo momento ho cercato di attenzionare al governo centrale ma che non ha avuto ancora risposte concrete, nonostante le continue sollecitazioni».

Lo ha detto Luciano Mottola, il sindaco di Melito in merito alla morte di Marcello Toscano, il professore trovato morto nel cortile della scuola media Marino Guarano, a Melito, in provincia di Napoli.