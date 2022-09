Alluvione nelle Marche, parla l'assessore regionale all'Ambiente: "Nessuno poteva immaginare un tale disastro"

globalist

16 Settembre 2022 - 12.47

“Come Protezione civile, avevamo emesso un’allerta per queste zone, ma un’allerta gialla. Non avevamo segnali in questo senso, non ci aspettavamo questa gravità”. Così, a “Mattino Cinque News” Sfefano Aguzzi, l’Assessore all’Ambiente della Regione Marche, parla a proposito della bomba d’acqua, che si è abbattuta sulle province di Ancona e Pesaro e Urbino, provocando 11 morti e quattro dispersi (tra cui due bambini).

“È stato veramente qualcosa di eccezionale e, mi dicono, imprevedibile”, continua Aguzzi, sottolineando che l’area era addirittura considerata a rischio siccità. “Nel Comune di Cantiano c’è un pozzo da cui, quest’estate, per oltre un mese, abbiamo continuamente attinto acqua per non far seccare il fiume”.