Castellammare di Stabia, è stata ritrovata la 15enne scomparsa da ieri pomeriggio

globalist

26 Agosto 2022 - 15.41

Preroll

Ha 15 anni Imma Bracciale, la ragazzina di Castellammare di Stabia scomparsa da ieri pomeriggio che da poco ha comunicato di stare bene. La madre, stamattina, aveva lanciato un appello via social sul gruppo Facebook ‘SOS Stabia – Ricomincio da tre’.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Secondo le ultime notizie, il telefono della 15enne si sarebbe agganciato ieri sera ad una cellula telefonica nei pressi di piazza Garibaldi.

Middle placement Mobile

È stata la stessa pagina Facebook dove era stato pubblicato l’appello inziale a pubblicare un vocale, inviato dalla ragazza a una terza persona, in cui afferma di stare bene e che tornerà a casa quando si sentirà pronta a farlo, chiedendo a quest’ultima di rassicurare la madre circa le sue condizioni. Questo il testo del post, modificato di recente:

Dynamic 1

“ATTENZIONE. MODIFICHIAMO IL POST. IMMA SI TROVA NELLA STAZIONE CARABINIERI DI SCAMPIA IN QUESTO MOMENTO MAMMA LAILA SI STA RECANDO IN CASERMA PER RIABBRACCIARE SUA FIGLIA. Imma con un vocale rassicura mamma Laila e dopo pochi minuti con un messaggio le comunica che si appresta a recarsi alla questura centrale di Napoli. Fortunatamente questa brutta storia ha un lieto fine.”