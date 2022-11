Traghetto Genova-Palermo, sparisce una ragazza: ricerche in mare

globalist Modifica articolo

12 Novembre 2022 - 12.30

Preroll

È stato battuto il lungo e il largo alla ricerca di una ventenne scomparsa il traghetto che nella notte giovedì è partito da Genova diretto a Palermo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Secondo la testimonianza del fratello 15enne, salito a bordo con lei, non si avrebbero sue notizie da venerdì mattina. In base alle indagini fatte dagli inquirenti la giovane è spartita mentre la nave era in transito al largo di Livorno: le ricerche sono in corso proprio in quel tratto di mare.

Middle placement Mobile

La nave, salpata giovedì attorno alle 23 da Genova, è arrivata al porto di Palermo ieri sera verso le 20 ma della ventenne nessuna traccia. Era stato il fratello minore a dare l’allarme il giorno successivo alla partenza. I due ragazzi residenti a Codogno, in provincia di Lodi, erano attesi in Sicilia dai nonni.

Dynamic 1

La ragazza però non è mai scesa da quel traghetto e l’allarme sulla sua scomparsa è stato diramato alle 7.30 di venerdì mattina. Il personale della nave ha iniziato le ricerche che sono proseguite per tutta la notte. La nave è stata setacciata anche grazie all’ausilio dei cani della polizia in ogni angolo. Non sembra che ci siano telecamere nel traghetto. Alle indagini condotte dalla squadra mobile stanno collaborando anche i vigili del fuoco e il personale della capitaneria di porto.