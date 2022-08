Un uomo accoltella l'amante della moglie: su di lui infieriscono anche i figli

globalist

16 Agosto 2022 - 11.05

Un uomo di 45 anni è stato accoltellato per intrattenere una relazione con una donna 40enne sposata. Accade a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. I colpi sono stati sferrati dal marito della donna, da cui si starebbe separando, e dai due figli minorenni di 13 e 12 anni.

Il 45enne, che non è in pericolo di vita, è stato colpito prima sotto casa con un coltello dal 13enne, poi, nel tentativo di fuggire, è stato raggiunto e ferito anche dal marito della sua amante e dal figlio più grande.

Il 45enne, arrivato ferito al pronto soccorso di Castellammare, rimane in osservazione con una prognosi di 40 giorni per ferite da punta e taglio alla scapola destra, al fianco sinistro e al braccio sinistro. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dal quotidiano Il Mattino, la vittima, raggiunta da tre coltellate, avrebbe anche calcato i palcoscenici di teatri in provincia. E proprio in questo ambiente sarebbe maturata la conoscenza della donna con cui ha intrapreso la relazione.

I due figli minori della donna, data la loro età, non sono imputabili per aver ferito il 49enne ma i carabinieri hanno come atto dovuto informato la Procura dei Minori. Lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio, in concorso, è invece il reato contestato al padre, 49anni, che è stato denunciato.