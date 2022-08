Torino, la lapide di Tina Anselmi è stata deturpata con una svastica

globalist

19 Agosto 2022 - 15.30

Preroll

A Torino la lapide a Tina Anselmi, partigiana e prima donna ad avere ricoperto la carica di ministro nella Repubblica Italiana, è stata imbrattata e oltraggiata con una svastica disegnata con una bomboletta spray nera. La lapide si trova nel giardino, in via San Marino, che dallo scorso aprile è intitolato alla Anselmi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il sindaco di Torino: “Vigliacchi”

Middle placement Mobile

“Bisogna essere dei vigliacchi e degli ignoranti per imbrattare con il simbolo del male assoluto la targa a Mirafiori Nord di una donna mite e coraggiosa come Tina Anselmi. Vergognatevi”. È il commento di Luca Rolandi, presidente della Circoscrizione 2, dove ricade il giardino di via San Marino.

Dynamic 1

Anselmi è morta nel 2016. Alla cerimonia di intitolazione dell’area verde, lo scorso aprile, erano presenti la vicesindaca, Michela Favaro, la presidente del consiglio comunale, Maria Grazia Grippo, e la nipote Valentina Magrin.

«Un gesto inqualificabile, che ci indigna profondamente e che condanniamo con fermezza». Così, sui social, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo commenta la svastica apparsa sulla lapide di Tina Anselmi. «Tenere viva la memoria – aggiunge – è fondamentale anche per evitare gesti come questo».