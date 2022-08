Castenaso, salta la fila per il bagno e viene accoltellato

globalist

10 Agosto 2022 - 14.46

È stato accoltellato con la colpa di aver saltato la fila per andare in bagno. Succede a Castenaso, nel Bolognese. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tre avventori – di età compresa tra i 30 e i 34 anni – sono stati assaliti da un altro gruppo di ragazzi, riportando lesioni e ferite da arma da taglio con prognosi fino a 15 giorni. I carabinieri hanno identificato i presunti aggressori, ossia quattro giovani tra i 22 e i 25 anni, ora denunciati per lesioni personali.

La dinamica – Come riporta Il Resto del Carlino, l’episodio è avvenuto la sera dell’8 luglio. Dagli insulti iniziali si è passati alle mani, con uno dei presunti aggressori che avrebbe tirato fuori dalle tasche un piccolo coltello, utilizzandolo contro il ragazzo reo – a suo dire – di aver saltato la fila. Solo a un mese di distanza i carabinieri di Castenaso e della compagnia di San Lazzaro sono riusciti a risalire all’identità dei giovani coinvolti, grazie alle testimonianze delle vittime e dei presenti.

La denuncia per favoreggiamento – Nei guai, spiega il quotidiano bolognese, è finita anche la madre della fidanzata di uno dei ragazzi. La donna, 44 anni, era proprietaria dell’auto su cui il gruppo dei presunti aggressori si è allontanato quella sera. E come confermato dai filmati della videosorveglianza, era presente nel locale. È stata denunciata per favoreggiamento.