Benessere: quali sono i prodotti per bagno più in voga?

18 Marzo 2022 - 00.02

Chi l’ha detto che fare un bagno non possa essere un momento di estremo relax in cui dimenticarsi degli affanni della vita quotidiana e godersi quegli istanti di estrema beatitudine? Anzi, il più delle volte un bagno può essere l’opportunità giusta per rigenerare sia il corpo sia lo spirito, purché ovviamente si disponga dei prodotti giusti. Ma quali sono i prodotti per il bagno più in voga?

I prodotti più in voga per bagno

Tra bagnoschiuma, oli essenziali, mousse, gel lenitivi e molto altro ancora, non si può certo dire che il settore dei prodotti da bagno non sia privo di fantasia e di opportunità di scelta, per questo prima di trovare gli attori protagonisti di un bagno a regola d’arte è fondamentale poter avere una panoramica generale sui principali prodotti per bagno e doccia.

Gel nutrienti

I gel doccia nutrienti sono un classico esempio di come un’azione banale come farsi un bagno possa diventare un vero e proprio paradiso di beatitudine corporea e mentale.

Questa tipologia di prodotti, infatti, è studiata appositamente per accarezzare la pelle rivitalizzandola e al contempo eliminando tutte quelle impurità che le danno un aspetto stanco e opaco.

Gli elementi nutritivi contenuti al loro interno sono perfetti per prendersi cura della pelle in maniera profonda, inoltre il loro essere dermatologicamente testati favorisce il naturale rinnovamento del derma.

Oli detergenti

Pelle secca, stanca, opaca o irritata? Di solito basta un prodotto per risolvere tutte queste problematiche: un ottimo olio detergente. Si tratta di prodotti in grado di ripristinare la naturale barriera della pelle lasciandola idratata e morbida anche a distanza di ore.

Non solo, laddove l’acqua utilizzata abbondi di calcare, gli oli detergenti riescono perfettamente a contrastare l’effetto di secchezza del derma donando piuttosto una lucentezza e una naturalezza davvero sorprendenti.

Scrub rassodante

Un bagno non può definirsi davvero rilassante se privo di una scrub rassodante.

Questi prodotti contengono, infatti, degli specifici sali esfolianti capaci di eliminare la pelle vecchia e di donare a quella nuova un’elasticità e una lucentezza come se ci si fosse appena sottoposti a un trattamento di bellezza. Idratazione della pelle, rassodamento, esfoliazione, il tutto in un unico prodotto!

Bombe da bagno

Non sono molti i prodotti da bagno in grado di coniugare alla perfezione uno spiccato senso estetico con una sorprendente efficacia finale, le bombe da bagno sono tra questi. Si tratta di apposite miscele modellate per lo più in forma di sfera e contenenti al loro interno diversi elementi, tra cui oli essenziali, creme idratanti, profumi e altri ancora.

Possono a ben ragione considerarsi come uno dei prodotti da bagno definitivi per la loro multifunzionalità e in definitiva per un’efficacia in termini di idratazione, lucentezza ed elasticità della pelle ammirabile sin da subito.

Risultano perfette come dono da regalare a chiunque desideri o abbia bisogno di un momento in cui staccare da tutto e tutti e godersi finalmente un bel bagno rilassante.