Caldo record, le temperature tornano a salire: weekend da bollino rosso in tutta Italia

4 Agosto 2022 - 11.35

Il caldo record è tornato, l’Anticiclone Nordafricano ha ricominciato a farsi sentire in gran parte del nostro Paese. Anche a Milano si toccheranno i 37 gradi. Nonostante vi sia la possibilità di avvicinarsi localmente ai 40°C, questa fase sembra destinata ad essere meno intensa e duratura rispetto a quella precedente. In effetti l’alta pressione si mostra meno robusta rispetto all’ultimo evento, tanto da “ospitare” al suo interno locali aree di instabilità che potranno favorire nelle ore pomeridiane lo sviluppo di temporali sui rilievi e poi nel fine settimana anche sulle pianure del Nord.

Il picco della canicola è atteso tra venerdì e sabato mentre domenica il caldo inizierà ad attenuarsi al Nord e sulle regioni centrali adriatiche; il calo termico si estenderà ad inizio settimana anche al resto del paese. Nella prima parte della prossima settimana, stando quindi alle attuali tendenze dei modelli, il caldo dovrebbe rimanere contenuto, in linea con le medie del periodo, e le giornate saranno caratterizzate da instabilità pomeridiane e serale non solo al Nord ma anche al Centro-Sud.. Dal punto di vista dell’emergenza idrica, non sono attese grandi novità poiché le precipitazioni previste, pur concedendo un temporaneo e localizzato sollievo, non avranno una ricaduta significativa sul fronte siccità.