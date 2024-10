Maltempo, nuova allerta rossa in Liguria e Lombardia

globalist Modifica articolo

8 Ottobre 2024 - 11.40

Dopo l’Emilia Romagna, una nuova perturbazione sta colpendo il nord Italia, costringendo la Protezione Civile a diramare l’allerta rossa in Liguria e Lombardia a causa del maltempo.

A Genova, così come a Bergamo, in Valle Seriana e in Valle Brembana, le scuole sono state chiuse. Il capoluogo ligure è stato interessato da intense precipitazioni durante la notte, con l’esondazione del rio Fegino, in Val Polcevera, e diversi allagamenti. Anche a Milano si sono registrate forti piogge. Stato di preallarme in Friuli Venezia Giulia e in Toscana, dove molti sindaci hanno ordinato la chiusura delle scuole in diversi comuni.



Intense precipitazioni a Milano: intervengono i vigili del fuoco

Milano si è svegliata con abbondanti piogge e raffiche di vento che hanno fatto cadere rami di alberi sulle strade, richiedendo in varie parti della città l’intervento dei vigili del fuoco. L’allerta rimane alta sul Lambro e il Seveso. Da stamane è scattata l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico. Il Comune si è attivato con l’utilizzo di sacchi a Ponte Lambro a protezione delle case e delle cabine elettriche, e diffondendo avvisi cartacei nelle portinerie delle abitazioni a Niguarda, Pratocentenaro, Ponte Lambro. “Abbiamo provveduto a rimuovere alcuni grossi tronchi che si erano posizionati nel Lambro contro le arcate del ponte di via Folli a Lambrate – scrive su Facebook l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli -. I vigili del fuoco hanno tolto i tronchi dal fiume, issati con le gru, e posizionati sulla strada, chiusa al traffico dalla Polizia locale”.

Le precauzioni prese a Bergamo

Considerate le previsioni per la giornata di oggi (8ottobre) a Bergamo città, in Valle Seriana e in Valle Brembana tutte le scuole superiori sono state chiuse. La decisione di è stata resa nota nella serata di lunedì: saranno dunque chiusi tutti gli istituti superiori di Bergamo città, Albino, Alzano, Gazzaniga, Nembro e Clusone, oltre ai plessi scolastici dei comuni di Zogno, San Giovanni Bianco, Val Brembilla, Piazza Brembana, San Pellegrino Terme, Val Serina, Olmo al Brembo, Branzi, Santa Brigida, Lenna e Valnegra.

Esonda il rio Fegino in Liguria

Genova è stata colpita da intense precipitazioni dirante la notte. Il fronte della perturbazione, che ha determinato l’innalzamento dell’allerta da giallo a arancione, ha fatto registrare un primo picco, con intense precipitazioni in tutta la città. Non sono mancati i primi problemi con l’esondazione del rio Fegino, in Val Polcevera, e diversi allagamenti.

Scuole chiuse anche a Genova

Il C.O.C, Centro Operativo Comunale, si è riunito alle 4 di questa mattina e, vista la reazione del suolo alle precipitazioni in atto e considerate le previsioni di peggioramento del fronte temporalesco per le prossime ore, il Comune di Genova ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale. È stata decisa anche la chiusura dei dehors delle attività commerciali su aree esondabili.

Allerta arancione in Toscana: scuole chiuse

Scuole chiuse in diverse parti della Toscana a causa dell’allerta arancione per maltempo diramata dalla protezione civile per la giornata dell’8 ottobre. In provincia di Grosseto sono previsti temporali e rischio idraulico, così hanno deciso di chiudere le scuole i Comuni di Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano e Capalbio con ordinanza specifiche dei sindaci. Anche a Livorno è prevista la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati; la chiusura dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri; perfino la chiusura al pubblico del canile comunale. Previsti venti da sud con raffiche fino a 60-80 km/h e mari molto mossi, possibilità di grandinate.

Per motivi precauzionali sarà chiusa via Aiaccia nel tratto di strada che attraversa la cassa d’espansione del torrente Ugione. Scuole chiuse a Seravezza, il Comune di Empoli ha Attivato il Centro operativo comunale (Coc) della protezione civile. La protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che l’allerta meteo arancione riguarderà in particolare i territori del Valdarno Inferiore, del bacino Ombrone Pistoiese-Bisenzio, del Mugello e dell’Alto Mugello (Romagna toscana).

In Friuli Venezia Giulia dichiarato lo stato di preallarme

“In seguito alle previsioni metereologiche per i prossimi giorni, che indicano in particolare la forte possibilità di piogge abbondanti sulle Prealpi, temporali e vento di Scirocco sulla costa, la Regione ha dichiarato lo stato di preallarme per le giornate di martedì 8 ottobre e venerdì 9 ottobre. Sono quindi state allertate le squadre della Protezione civile Fvg operante sul territorio che, come sempre in queste situazioni, sono pronte a intervenire in caso di emergenza. Data la situazione si raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non sottovalutare gli eventi atmosferici dei prossimi giorni”. Lo ha annunciato l’assessore alla Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dopo la firma del decreto, d’intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, che sancisce lo stato di preallarme.