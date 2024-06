Arriva il caldo africano, in settimana le temperature oltre i 40 gradi: ecco le previsioni per i prossimi giorni

globalist Modifica articolo

17 Giugno 2024 - 09.26

ATF

Il primo vero caldo africano si presenta in Italia, con tutta la sua carica di afa e alte temperature. Nella seconda parte della settimana il caldo si farà sentire al centro sud, l’apice si toccherà tra giovedì e venerdì quando ci saranno circa 40 gradi su Puglia, Basilicata, Isole Maggiori ma anche zone interne di Umbria, Lazio e Campania. La pioggia si farà viva venerdì al nord mentre il prossimo weekend il fresco dovrebbe riportare le temperature a livelli più accettabili.

Domani mattina tempo stabile al nord, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni con addensamenti sparsi sui settori alpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al centro il tempo sarà soleggiato sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono attesi cambiamenti.

Nel sud Italia tanto solo e qualche velatura in transito attesa sulla Sardegna. In serata e in nottata ancora tempo del tutto stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime e massime in aumento da nord a sud.