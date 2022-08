Un 66enne senza patente mostra alla polizia quella del gemello: denunciato

globalist

1 Agosto 2022 - 10.37

Preroll

Un cittadino italiano di 66 anni è stato denunciato al termine di un controllo da parte di una pattuglia del Reparto Territoriale della Polizia Municipale di Prato, dopo aver mostrato la patente di guida del fratello gemello e non la propria.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’uomo alla guida del veicolo, a richiesta degli agenti, ha esibito una patente di guida scaduta di validità ma rinnovata, esibendo contestualmente il foglio del rinnovo. Tuttavia, ad un più attento controllo da parte degli agenti, è emerso che in realtà il soggetto alla guida del veicolo non era il titolare della patente di guida esibita agli operatori, ma il fratello gemello che non è titolare di patente perché revocata. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di sostituzione di persona.