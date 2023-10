Sanremo, mistero sulla 'presunta sparatoria': una chiamata al 112 ma non ci sono riscontri

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2023 - 16.44

A Sanremo, un uomo avrebbe sparato alcuni colpi di pistola in un condominio contro il figlio, per poi darsi alla fuga. E’ accaduto intorno alle 13, nei pressi di piazza Eroi. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe un ferito. Questo è quello che ha raccontato un testimone ma, al momento, i fatti non sono stati confermati.

Sono infatti in corso accertamenti sulla chiamata arrivata all’112 in cui si diceva che un uomo aveva sparato al figlio, scatenando una caccia all’uomo in tutta la città. Al momento, secondo quanto appreso, gli inquirenti non trovano però riscontro.

Non ci sarebbero infatti segni di sparatoria e non si trovano né la persona che avrebbe fatto fuoco, né la persona colpita. Alcuni passanti però hanno affermato di aver udito chiaramente alcuni colpi di pistola. Le indagini proseguono.