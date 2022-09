Una donna di 81 anni trovata morta in casa: affittava una stanza, si indaga sugli inquilini

globalist Modifica articolo

28 Settembre 2022 - 11.50

Preroll

Una donna di 81 anni, Annamaria Burrini, è stata trovata morta in circostanze sospette a Siena. L’anziana, secondo quanto si apprende, non viveva da sola perché era solita affittare una stanza della sua abitazione a persone diverse. L’ultima in ordine temporale sarebbe un cittadino dell’Est Europa. Le indagini stanno cercando di appurare se l’uomo si trovasse ieri nell’appartamento.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La donna era titolare di una storica bottega del centro cittadino poi dismessa e affittava fondi commerciali nella zona. L’unica parente sarebbe una sorella residente nel nord Italia. La questura di Siena sta intanto sentendo vicini di casa e conoscenti della donna e i titolari di esercizi commerciali della zona.