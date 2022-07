I genitori litigano e lasciano la bimba di due mesi in auto sotto al sole: salvata da passante

globalist

31 Luglio 2022 - 17.53

I genitori litigano in strada, mentre la figlia, di due mesi, è in auto al caldo e con i finestrini chiusi. A notare la scena una commessa di un negozio. È successo a Borgo Montello, in provincia di Latina. La donna ha subito chiamato i carabinieri. La piccola è stata portata in codice rosso, ma non corre pericolo di vita. Il Tribunale per i minorenni di Roma ha emesso d’urgenza un decreto di sospensione della responsabilità genitoriale. Il padre e la madre, entrambi con precedenti penali, dovranno rispondere di abbandono di minore.

Cosa è successo – La coppia discuteva ad alta voce davanti all’auto dove a bordo c’era la figlia. È stata una commessa di un negozio ad accorgersi che la piccola piangeva, mentre i genitori non avevano sentito i lamenti della piccola. La giovane donna ha così agito d’impulso: ha aperto la portiera e ha preso la bimba per portarla in un bar vicino e chiamare il 118 e i carabinieri.

Abbandono di minore – Una volta arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine il padre ha accompagnato la bimba nell’ospedale Santa Maria Goretti, mentre la madre si è allontanata. I due ora dovranno rispondere di abbandono di minore.