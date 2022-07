Verona, fermata baby gang che terrorizzava la città: 16 arresti

globalist

26 Luglio 2022 - 09.25

Sedici arresti nei confronti di un gruppo di giovani appartenenti ad una banda che gravita nella città di Verona da parte della polizia di Stato. I giovani sono ritenuti responsabili di diverse rapine, furti, ricettazioni, indebito utilizzo di carte di credito, un’estorsione, violenza privata e lesioni ai danni, soprattutto di coetanei, commessi tra settembre 2020 e novembre 2021.

In particolare gli agenti della Squadra Mobile di Verona stanno dando esecuzione a 6 custodie cautelari in carcere, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona e 10 misure cautelari, di cui 6 custodie cautelari in carcere e 4 collocamenti in comunità emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni di Venezia.