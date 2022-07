Adriano Pacifico è a Ventimiglia, risolto il mistero dell'uomo scomparso sul Cammino di Santiago

globalist

26 Luglio 2022 - 15.29

Adriano Pacifico, il 32enne modenese partito in bicicletta per compiere il cammino di Santiago e di cui non si avevano notizie dall’11 luglio, è stato trovato dagli agenti della Polfer di Ventimiglia dopo una videochiamata con la madre in cui diceva di stare male. Proprio la madre ne aveva denunciato la scomparsa e aveva lanciato numerosi appelli, anche in tv.

Dell’uomo, cuoco e padre di due figli, si era tornati ad avere notizie, dopo gli appelli della madre, il 19 luglio: quel giorno era emerso che aveva trascorso una notte in un ostello di Saint Gilles, fra Marsiglia e Montepellier. Proprio in Francia si era recata la madre nei giorni precedenti nel tentativo di mettersi sulle sue tracce. La donna aveva ritirato domenica la denuncia di scomparsa, dopo aver appurato la firma del figlio sul registro degli ospiti dell’ostello e aver ricevuto rassicurazioni dalla Polfer sul fatto che stesse bene.

“Non so descrivere le emozioni che sto provando”, ha detto la madre di Adriano Pacifico al Corriere della Sera. “Ma adesso consentitemi di mettermi in contatto con la Polfer di Ventimiglia perché voglio essere sicura che sia proprio lui. E poi certo, voglio ringraziare gli agenti”, ha aggiunto, finalmente felice dopo giorni di paura e angoscia.