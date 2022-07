Milano, giovane accoltellato alla schiena: l'aggressore è riuscito a scappare

globalist

25 Luglio 2022 - 09.39

Preroll

Nel centro di Milano c’è stato un accoltellamento, nella zone della cosiddetta movida di corso Como. Un ragazzo è rimasto ferito, colpito alla schiena, e a causa dell’aggressione una sua amica ha avuto un malore.

OutStream Desktop

Top right Mobile

È accaduto intorno alle 4.30 in corso Como 15, davanti a uno dei locali più noti della storica via del divertimento notturno, dove il 118 è intervenuto per un 24enne che presentava un fendente alla schiena e che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Niguarda. Una sua amica, di 22 anni, per lo choc si è sentita male ed è stata portata in codice giallo al Fatebenefratelli. Nessuno dei due è in pericolo di vita. L’aggressore sarebbe poi scappato a bordo di un’auto. Sul caso indaga la Polizia di Stato.